Le migliori idee per Pasqua e Pasquetta in lockdown: su StrettoWeb la GALLERY con le FOTO delle feste dei lettori

11 Aprile 2020 12:37

Pasqua e Pasquetta in lockdown: non si può uscire di casa, eppure quest’anno splende il sole e fa caldo. Ma l’emergenza Coronavirus ci costringe a sacrifici importanti: inviate le vostre foto a StrettoWeb, racconteremo le festività più strane di sempre

Dopo oltre un mese di reclusione forzata, è arrivata la primavera con le sue splendide giornate di sole, luce e caldo: l’epidemia di Coronavirus ci costringe a rimanere chiusi in casa anche per le festività Pasquali, con il paradosso che proprio quest’anno ci sarà un sole molto forte con temperature così elevate da sembrare quasi estive (tra Calabria e Sicilia arriveremo a +25/+26°C, valori tipici di fine Maggio; al Nord le temperature supereranno addirittura i +30°C). E se da un lato le esigenze sanitarie ci impongono il distanziamento sociale, dall’altro non bisogna trascurare le categorie più fragili e deboli sotto il profilo psicologico, i nonni e le persone che vivono da soli e che a maggior ragione nei giorni di Pasqua e Pasquetta rischiano di veder trasformate le mura della propria abitazione nelle sbarre di una cella carceraria.

Come fare, quindi, per “sopravvivere” a una Pasqua senza uscire di casa? E’ fondamentale evitare riunioni di famiglia, folle e assembramenti. C’è il rischio di vanificare tutti gli sforzi fatti fin qui e far esplodere nuovi focolai epidemici. Oltre che commettere reati e passare guai. I controlli delle forze dell’ordine aumenteranno, con gli agenti pronti a battere il territorio a tappeto per evitare le tipiche riunioni pasquali. Stavolta si rimane ognuno a casa propria: è l’occasione per riscoprire il valore della famiglia, e sarà Pasqua lo stesso anche senza cugini, amici e parenti vari.

Al netto della programmazione TV o di qualche film per tutta la famiglia, l’idea migliore per ammazzare il tempo in compagnia è rispolverare quei giochi da tavolo che hanno fatto crescere intere generazioni. Da Monopoli a Trivial Pursuit, dal Gioco dell’oca a Risiko, da Taboo a Scarabeo, da Cluedo a Pictionary e ancora Indovina Chi e Uno. In alcuni casi ci si può anche arrangiare a giocare senza avere l’originale. Poi ci sono le tradizionali carte, siano da poker o napoletane, con un’infinita gamma di giochi a cui lanciarsi la sfida.

Immancabilmente le giornate ruoteranno intorno al cibo: i manicaretti, forse un po’ meno tradizionali ma neanche tanto, che caratterizzeranno sia Pasqua che Pasquetta in casa: e allora inviate le foto delle vostre festività in lockdown a StrettoWeb, le immagini dei vostri piatti, dei vostri giochi, della prima tintarella sul balcone o (per i più fortunati) in giardino, della grigliata a cui in molti non rinunceranno fosse anche sul davanzale della finestra. Le pubblicheremo in un’apposita fotogallery che ci farà sentire tutti più vicini.

Inviate foto, descrizione e testimonianza all’indirizzo di posta redazione@strettoweb.com