Proseguono gli interventi di pavimentazione lungo la Salerno-Reggio Calabria [FOTO]

1 Aprile 2020 15:11

Anas: proseguono gli interventi di pavimentazione lungo l’A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Salerno

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ sono in corso, da parte di Anas, gli interventi di risanamento della pavimentazione, nel tratto campano compreso tra Fisciano e Baronissi in provincia di Salerno.Per consentire gli interventi, fino al 20 aprile 2020, sulla carreggiata nord – dal km 3,700 al km 25,500 – sarà in vigore la chiusura della corsia di marcia e/o di sorpasso con transito consentito sulla corsia di emergenza. Le attività, nel dettaglio, riguardano la stesa di tappeto drenante lungo tutto il tratto. Si tratta di interventi che vengono eseguiti progressivamente a completamento della riqualificazione dello spartitraffico centrale con dispositivi NDBA (National Dynamic Barrier) la nuova barriera brevettata da Anas.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

