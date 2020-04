Lanciato il bando per il concorso unvs per studenti sportivi

6 Aprile 2020 22:08

E sono sette. “Con l’UNVS Studenti Sportivi…Studenti vincenti” il concorso dei Veterani dello Sport, indetto per offrire un riconoscimento ai giovani e contemporaneamente a stimolarli nello studio e nello sport, è giunto alla settima edizione. In palio 12 borse di studio da assegnare a studenti e sportivi meritevoli degli istituti secondari di primo e secondo grado, equamente suddivise 6 cadauna, tra scuole medie e superiori. Requisito fondamentale per partecipare al bando è che almeno un genitore del candidato sia iscritto all’UNVS. Il termine ultimo di presentazione della necessaria documentazione, dovrà pervenire entro il 30 settembre 2020, presso la Segreteria Generale dell’UNVS tramite e-mail, fax, oppure a mezzo raccomandata, all’indirizzo di via Piranesi 46 – 20137 di Milano.

