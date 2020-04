L’Alan Kurdi cerca riparo dal maltempo: la nave punta verso la Sicilia nord-occidentale, 150 migranti a bordo

10 Aprile 2020 16:14

La nave punta verso la Sicilia nord-occidentale. Evacuata una persona nella notte: “abbiamo bisogno di cibo, medicine e carburante”

La nave Alan Kurdi, con a bordo 150 migranti soccorsi lunedì scorso in due diverse operazioni, punta verso la Sicilia nord-occidentale. L’imbarcazione cerca un riparo a causa dell’avvicinarsi del maltempo. Le autorità tedesche, riferisce la Ong Sea Eye, sono state già informate della decisione. In nottata una persona è stata evacuata dalla Guardia costiera italiana che ha raggiunto la Alan Kurdi a largo di Lampedusa. Secondo quanto si apprende la situazione a bordo non sarebbe delle migliori: la nave non è predisposta per una sistemazione a lungo termine di così tante persone. Sempre nella notte il capitano Bärbel Beuse ha richiesto cibo, medicine e carburante: “Abbiamo urgente bisogno di cibo nelle prossime 48 ore”. Ma, secondo quanto ricostruisce la Ong, l’aiuto richiesto al Centro di Coordinamento per il Soccorso in Mare (Mrcc) di Roma è stato rifiutato poiché, è stato spiegato, da Lampedusa e Linosa non ci sono imbarcazioni disponibili per questo tipo di trasporto. L’aiuto è stato respinto anche da Malta. Come Italia e Malta ora anche la Libia ha dichiarato i propri porti non sicuri. In queste ore, riferisce Sea-Eye, la Libia sta vietando a una nave della Guardia costiera libica con 280 persone a bordo di entrare in un porto locale.