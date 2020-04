12 Aprile 2020 15:18

La Pasqua in lockdown per il Coronavirus: tutte le FOTO dei lettori di StrettoWeb

Una Pasqua speciale, non certo quella che avremmo sognato. Ma in ogni caso all’insegna della famiglia: tutti in casa, senza le solite lunghe tavolate ma con i soliti gustosi e prelibati manicaretti. A corredo dell’articolo una bellissima gallery scorrevole con tutte le foto dei lettori di StrettoWeb, per sentirci tutti un po’ più vicini.

