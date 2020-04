La Lazio ricorda lo Scudetto, la Reggina scende in campo alle 15.00: la simpatica trovata social [FOTO]

2 Aprile 2020 14:57

La Lazio chiama in causa la Reggina sui social, alle 15:00 si scende in campo per una sfida di altri tempi: ecco l’iniziativa del club biancoceleste

Divertente iniziativa social quella ideata dalla Lazio sui propri canali, che indirettamente rende protagonista anche la Reggina. Alle ore 15:00 infatti sarà riprodotta la gara di campionato del 14 maggio 2000 tra biancocelesti e amaranto. Una sfida di altri tempi, romantica e da brividi per coloro che anno vissuto quegli anni di Serie A. Ultima giornata di campionato, la formazione calabrese con la salvezza già in tasca (conquistata la settimana prima col Verona) fa visita allo stadio Olimpico di Roma. Per gli oltre 65mila spettatori capitolini invece c’è in ballo lo Scudetto: pomeriggio da cuori forti per i tifosi della Lazio che, dopo un’ora d’attesa per il risultato di Perugia-Juventus, giocata su decisione dell’arbitro Collina nonostante un clamoroso nubigfragio, esultarono di gioia per il secondo titolo di Campione d’Italia per la 2ª volta nella loro storia. Giornata da incorniciare però anche per i sostenitori della Reggina, che festeggiarono una storica salvezza alla prima stagione di Serie A.

