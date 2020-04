Coronavirus, solidarietà degli gli istituti scolastici di Reggio Calabria: donata una somma in favore del Grande Ospedale Metropolitano

13 Aprile 2020 10:23

Solidarietà degli istituti scolastici di Reggio Calabria, la somma servirà all’acquisto di monitor pazienti e sistemi monitoraggio, letti di terapia intensiva e ventilatori polmonari

In questo momento di estrema emergenza per la nostra Nazione, l’I.C. “Carducci-V.Feltre ” di Reggio Calabria e l’I. C. “San Sperato-Cardeto” di Reggio Calabria, diretti dal Dirigente scolastico prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro hanno promosso, mantenendo alti i valori delle due scuole ed il senso di appartenenza, un’iniziativa di solidarietà in favore delle strutture mediche della nostra Provincia, chiamate a fronteggiare l’emergenza COVID19. Con questo intento le comunità scolastiche delle due scuole hanno deciso di devolvere immediatamente, data l’urgenza, una somma in favore del G.O.M.(Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli”) quale struttura sanitaria di riferimento dell’hinterland reggino, con bonifici bancari, finalizzati all’acquisto di monitor pazienti e sistemi monitoraggio, letti di terapia intensiva, ventilatori polmonari, quanto altro utile per fronteggiare l’emergenza COVID19 .