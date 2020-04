Il comune di Isola Capo Rizzuto elogia “il grande lavoro dei Carabinieri”

16 Aprile 2020 15:38

I militari della Tenenza dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che in anche questo particolare momento di emergenza per l’Italia intera stanno mostrando il loro spirito umanitario

Hanno una missione: quella di stare tra la gente, garantendo sicurezza e tranquillità. Ma hanno anche un grande cuore, lo dimostrano i tanti piccoli gesti della quotidianità in aiuto e supporto dei più deboli, degli anziani e dei bambini. Parliamo dei militari della Tenenza dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che in anche questo particolare momento di emergenza per l’Italia intera stanno mostrando il loro spirito umanitario. Quando c’è da aiutare non si tirano mai indietro, in occasione della Santa Pasqua, infatti, con il supporto e la collaborazione dei Servizi Sociali comunali, hanno consegnato beni di prima necessità a famiglie del territorio di Isola di Capo Rizzuto. Dunque, non solo controlli per la nostra salute, mettendo a serio rischio la loro vita, perché mentre una parte della tenenza è impegnata a far rispettare i D.P.C.M sul contenimento dei contagi da Coronavirus, un’altra continua a dare il sostegno necessario alle fasce più deboli. Non bisogna mai dimenticare che dietro ogni divisa c’è semplicemente un uomo come tutti gli altri, un uomo che prova emozioni e paure, un uomo che ha una famiglia a casa ad aspettarlo e quando è per strada sta solo svolgendo il suo lavoro che consiste nel rispetto delle leggi nella difesa della nostra stessa persona. Dunque, bisogna sempre portare rispetto per questi uomini, oggi più che mai che stanno mostrando quanto sia importante il loro lavoro nei confronti dei più deboli.