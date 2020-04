Ingrid Carbone premiata al Global Music Awards

21 Aprile 2020 12:36

Con l’album Franz Schubert – L’Enchantement Retrouvé (Da Vinci Classics), la pianista Ingrid Carbone è stata premiata, unica italiana nella categoria piano solo sezione Classical Music, al Global Music Awards, concorso musicale internazionale istituito in California nel 2011. I Global Music Awards sono internazionalmente riconosciuti come una competizione, in totale indipendenza dalle linee di mercato, che celebra musicisti di grande talento in grado di sorprendere il pubblico con singolare creatività e di trasmettere all’ascoltatore nuove e avvincenti emozioni in un intreccio di bellezza e di cultura.

Il premio dei Global Music Awards, Bronze Medal, rappresenta un prezioso invito a lasciarsi trasportare nel mondo espressivo di Ingrid Carbone e a scoprire la ricerca dell’artista che, nella sua seconda prova discografica, si addentra nel seducente mondo viennese di inizio Ottocento con i Four Impromptus D. 899 e con i Six Moments Musicaux D. 780 di Franz Schubert, distillando storie e raffinatissime suggestioni sonore.