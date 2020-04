Coronavirus, tampone positivo per un’infermiera dell’Ospedale Gravina di Caltagirone

25 Aprile 2020 18:31

Coronavirus, infermiera dell’ospedale Gravina di Caltagirone positiva: la donna lavora in un reparto di area non covid

Un’infermiera dell’ospedale Gravina di Caltagirone è risultata positiva al coronavirus. La donna presta servizio presso un reparto non di area covid e già da questa mattina tutti gli operatori del reparto sono stati sottoposti a tampone. Nell’ospedale sono state attivate tutte le misure di contenimento e sanificazione previste e nei prossimi giorni verrà completato lo screening su tutto il personale del presidio ospedaliero. Nell’ospedale sono tre in totale i pazienti Covid dimessi dopo la guarigione: si tratta di un uomo di 59 anni e due donne, di 61 e 71 anni, tutti residenti nel Calatino. I pazienti sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina, antivirale ed eparina. Attualmente nella struttura ospedaliera restano ricoverati 49 pazienti Covid-19, di cui 46 nel reparto di Malattie infettive e tre in terapia intensiva.