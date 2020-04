Reggio Calabria: incendio di un semirimorchio carico di paglia sulla SS106 [FOTO]

22 Aprile 2020 09:05

Reggio Calabria: incendio di un semirimorchio carico di paglia sulla SS106 nella frazione San Pasquale del comune di Bova Marina al Km 47 del vecchio percorso della statale

Alle ore 22:20 circa di ieri sera è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco una richiesta d’intervento per l’incendio di un semirimorchio, carico di paglia, nella frazione San Pasquale del comune di Bova Marina al Km 47 del vecchio percorso della Statale 106. La sala operativa ha inviato sul posto due squadre, quella del distaccamento di Melito Porto Salvo e una dalla centrale oltre ad una autobotte per garantire i rifornimenti idrici. Per completare le operazioni di spegnimento e liberare la sede stradale i Vigili del fuoco hanno fatto giungere sul posto anche una pala gommata. L’intervento si è concluso alle ore 1,50 circa con la riapertura della strada al traffico. Presenti sul posto, per le operazioni di competenza, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dell’ANAS.