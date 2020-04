Immatricolazioni 2019: in Calabria calano sia gli autobus e sia i veicoli pesanti per il trasporto merci

9 Aprile 2020 10:32

Immatricolazioni 2019: in Calabria secondo un’elaborazione del Centro Studi Continental calano sia gli autobus (-45,4%) sia i veicoli pesanti per il trasporto merci (-35,1%)

Nel 2019 in Calabria le immatricolazioni di autobus sono state 71, con un calo del 45,4% rispetto al 2018. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 409, con un calo del 35,1% rispetto al 2018. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci. Dall’elaborazione è possibile stilare la graduatoria dei dati a livello provinciale. La provincia calabrese in cui le immatricolazioni di autobus sono calate di più è Catanzaro (-78,1%), seguita da Crotone (-68,8%), Vibo Valentia (-50%), Cosenza (-34%) e infine Reggio Calabria (-16,1%). Anche per ciò che riguarda le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci, tutte le provincie calabresi fanno registrare dati in calo. Si va dal -18,9% di Catanzaro al -20,7% di Vibo Valentia, dal -36,5% di Reggio Calabria al -38% di Cosenza per arrivare al -52,1% di Crotone. Nel 2019 in Italia le nuove immatricolazioni di autobus sono state 4.321, con una crescita del 31,3% rispetto al 2018. Sempre nel 2019 le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 19.605, con un calo del 30,7% rispetto al 2018.

