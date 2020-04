Il grande paradosso di Poste Italiane: sospeso per l’emergenza Coronavirus (!!!) il servizio di prenotazione online

16 Aprile 2020 11:39

Di Kirieleyson. Uno degli argomenti del giorno è come sarà la vita di tutti i giorni, dopo l’emergenza?

Tutti sono concordi che, almeno per molto tempo, dovrà evitarsi ogni assembramento di persone.

Resta da vedere se si potrà andare allo stadio o al teatro, come dovranno attrezzarsi i ristoranti e i mezzi di trasporto, come funzioneranno gli uffici pubblici e privati.

Anche su un’altra cosa tutti sono e concordi: per evitare la vicinanza di troppe persone, per determinate attività si lavorerà solo per appuntamento. Sarà così per i parrucchieri (che peraltro, nella quasi totalità, lo facevano già), lo dovranno fare i barbieri (quelli almeno che ancora non ci avevano pensato), lo stanno già facendo le banche, dovranno adattarsi anche tanti uffici. E in ciò la tecnologia ci sarà di grande aiuto.

Ma c’era già chi aveva adottato da tempo scelte in tal senso, dimostrando lungimiranza, efficienza e spinta evolutiva: le Poste Italiane.

Le Poste infatti, una volta tanto bistrattate ed accusate di essere antiquate, negli ultimi anni hanno fatto passi enormi sia in termini organizzativo, che di servizi ed anche di risultati.

Da anni è in funzione un’APP che consente di prendere appuntamento presso l’ufficio postale preferito, senza dover fare la fila allo sportello, per ritirare una raccomandata (inviata da chi si ostina ancora a non usare la PEC) o per inviare un pacco, come per qualsiasi altro servizio.

Benissimo! Direte voi. Con l’emergenza sanitaria le Poste Italiane non hanno bisogno di adeguare le loro procedure: hanno anticipato il corona virus! Brave le Poste!

Mi dispiace smentirvi ma le Poste, pare abbiano pensato al contrario.

Questo è il messaggio che mi è apparso quando ho cercato di fissare un appuntamento in un ufficio postale, sia attraverso l’APP Poste mobile che Ufficio Postale, alle ore 17.30 di oggi:

ti informiamo che, a causa dell’emergenza COVID 19, non è possibile prenotare on line l’appuntamento in ufficio postale (prenota ticket). !!