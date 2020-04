“I want to paint it all”: il nuovo singolo della cantautrice siciliana mariaFausta

18 Aprile 2020 17:40

Dopo “Adrenaline Rush” dal sound rock, mariaFausta ci trasporta improvvisamente in una atmosfera delicata e sognante: “I want to paint it all” è il terzo singolo che anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana

Dal 21 aprile su tutte le piattaforme streaming e digital store esce “I want to paint it all“, il terzo singolo che anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana mariaFausta. Dopo “Adrenaline Rush” dal sound rock , mariaFausta ci trasporta improvvisamente in una atmosfera delicata e sognante attraverso i suoi white colors. Il nuovo singolo è accompagnato da un Lyric-Video diretto dalla stessa mariaFausta. “I want to paint it all é stato il primo brano che ho scritto dopo Million Faces. Racconta un cambiamento, una presa di coscienza che nasce dagli errori e dalla determinazione necessaria a correggerli. Lontana dal pensare di essere una videomaker ho fatto un semplice lyric-video realizzato con il cellulare durante questi giorni di isolamento e utilizzando quello che ho trovato in casa. Il risultato é semplice ma mi rappresenta perché descrive con le immagini la mia musica e il mio modo di percepirla“-spiega mariaFausta.

Nelle prossime settimane sono previsti degli eventi in live streaming per presentare il nuovo singolo in collaborazione con alcune radio, club e festival che hanno deciso di continuare la loro programmazione online.

MariaFausta

Violinista,Cantante e compositrice, mariaFausta (alias di Maria Fausta Rizzo) si approccia allo studio della musica a 14 anni. Si diploma in violino al Conservatorio Corelli di Messina, in jazz al CMDL e in direzione d´orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza. Collabora con formazioni di tutti i generi dal barocco alla musica pop, l’elettronica, il rock, il blues e il jazz.

Attiva in live e concerti in diversi Paesi tra i quali Italia, Francia, Cina, Spagna, Svizzera e Turchia. È stata per 10 anni la cantante/violinista dello Spell trio, una rock-progressive band.

In Francia, dove ha vissuto per diversi anni, suona anche al’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e al prestigioso Festival di Samois su Seine.

Per tre anni scrive colonne sonore per le librerie televisive di R.T.I. Mediaset e successivamente per il teatro, firmando la colonna sonora di “Doll is mine” e di “Non domandarmi di me Marta mia”. Collabora con artisti internazionali tra i quali Didier Lockwood, Franco Mezzena, Didier Del Aguila, Olivier Ker Ourio, Kurt Maloo (Double).

Si dedica al suo progetto personale. Nel 2017 pubblica l’album “Million Faces”, il primo da solista, seguito da un’intensa attività live e promozionale che la vede impegnata in Italia e all’estero per quasi due anni. Nel 2020 uscirà il suo secondo album, “Better, Like a machine” anticipato in questo periodo dai singoli “I’m betting on you”, “Adrenaline Rush” e “I want to paint it all”.7



I WANT TO PAINT IT ALL – CREDITS Music, Lyrics, Arrangements by Maria Fausta Rizzo (mariaFausta)

Lead and Backing Vocals, Piano, Effects, Drum Programs, Electronics, Strings

mariaFausta

Bass: Massimo Pino

Recorded in 2019 at:

Home Studio, Maria Fausta Rizzo

Mixed by Vincenzo Cavalli

Mastered by Maurizio Biancani

Album Photograph by Maria Fausta Rizzo

mariaFausta Logo by Valeria Trimboli

I want to Paint it all Logo by Maria Fausta Rizzo/Giuseppe Lizio

Produced by Maria Fausta Rizzo

Per info e aggiornamenti: www.mariafausta.com