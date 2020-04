I militari della Brigata Aosta distribuiscono pasti insieme ai volontari della Mensa Sant’Antonio di Messina [FOTO e VIDEO]

13 Aprile 2020 13:06

Nelle giornate di Pasqua e pasquetta, la Brigata “Aosta” ha contribuito alle iniziative di solidarietà sociale dei Padri Rogazionisti concorrendo alla distribuzione di pasti nella Mensa di Sant’Antonio di Messina, da anni al servizio dei più disagiati che richiedono aiuto

A seguito delle numerose richieste da parte di Istituzioni ed enti locali, i militari dell’Esercito presenti sul territorio siciliano hanno aderito a numerose iniziative benefiche e di solidarietà, contribuendo spontaneamente con raccolta di fondi, di generi alimentari e di ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva degli ospedali siciliani.

I pasti confezionati in buste chiuse, in stretta aderenza alle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono costituiti da generi di prima necessità che serviranno a sfamare intere famiglie.