Giro di cocaina dalla Calabria alle Marche in bus, 5 arresti

24 Aprile 2020 18:37

Quantitativi di cocaina in viaggio dalla Calabria alle Marche su bus di linea

I carabinieri di Jesi hanno eseguito oggi, su ordine del gip di Ancona, 5 misure cautelari nei confronti di 4 calabresi e uno jesino, bloccando un traffico di cocaina che partiva da Gioia Tauro e arrivava in Vallesina, dove da diversi anni veniva spacciata da un pusher del luogo, che la consegnava a direttamente al domicilio dei consumatori. L’organizzazione spostava la droga via autobus per evitare i controlli delle forze dell’ordine e abitualmente si serviva di un’auto staffetta per segnalare eventuali posti di blocco lungo il tragitto dalla Calabria alle Marche: ogni viaggio di cocaina garantiva un volume d’affari di circa 50 mila euro. Le indagini del personale dell’arma erano iniziate nel febbraio dello scorso anno: tre delle cinque persone oggetto della misura cautelare sono nel carcere di Montacuto, ad Ancona, le altre due agli arresti domiciliari.