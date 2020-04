Messina, la proposta di Gioveni: “Consentire gli spostamenti per prendersi cura dell’orto”

17 Aprile 2020 10:40

Messina, il consigliere comunale Gioveni chiede di autorizzare i proprietari di orti e terreni a spostarsi per occuparsi del raccolto

Il consigliere comunale Libero Gioveni ha chiesto all’assessore alle attività produttive Dafne Musolino di autorizzare, anche a mezzo ordinanza sindacale, i proprietari di orti e terreni a spostarsi, sempre in ambito comunale, dalla loro abitazione principale per occuparsi del proprio raccolto in loco.

“Parecchi cittadini che si trovano in questa situazione paradossale – spiega Gioveni – lamentano giustamente il fatto che se non procedono alla semina in questo periodo non avranno raccolti nei mesi che verranno.

L’orto, infatti – prosegue il consigliere – oltre ad essere un modo piacevole di trascorrere il tempo, è soprattutto per molti una fonte consistente di approvvigionamento di cibo di buona qualità, attività questa che in ogni caso verrebbe svolta in luoghi, appunto, isolati.

Al momento sembra essere consentito dai vari DPCM lo spostamento nei terreni solo se si posseggono degli animali – chiarisce Gioveni – ritenendo questa condizione una situazione di “necessità”.

Mi auguro, quindi – conclude il consigliere comunale – che si possa venire incontro a tutti i soggetti interessati a questa particolare condizione, naturalmente nel rigoroso rispetto delle regole come quelle del mantenimento delle distanze fra persone e del divieto di assembramenti”.