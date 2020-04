Giornata Mondiale dell’Autismo: il Mondo si tinge di blu con gli alunni della scuola Primaria De Amicis di Reggio Calabria [VIDEO]

3 Aprile 2020 17:16

Giornata Mondiale dell’Autismo: il Mondo si tinge di blu con gli alunni della scuola Primaria De Amicis di Reggio Calabria. Romeo: “il bambino autistico non è un bambino ammalato è un individuo con deficit nell’interazione”

“Giornata Mondiale dell’Autismo 2020: Il Mondo si tinge di blu. Cos’è la diversità se non l’affermazione dell’esistenza dell’individuo? Ognuno di noi si riconosce come individuo e, per tanto, diverso dagli altri, da quelli che mi circondano. Le mie esperienze sono diverse dalle tue, perciò, io e te diventiamo “due”, diventiamo “noi”, che, insieme, si trasferiscono, si comunicano le proprie opinioni, il proprio modo di essere, il proprio modo di esistere. La diversità quale punto di incontro, di crescita, di valore”, è quanto scrive in una nota il dott. Giuseppe Romeo, il dirigente scolastico della scuola Primaria De Amicis di Reggio Calabria. “Questo è il messaggio forte – prosegue-che viene vissuto e deve essere al centro delle emozioni e degli stimoli alla formazione di personalità mature e ricche, posto al centro di ogni progetto educativo. La Persona al centro. Mission fondamentale per ogni agenzia educativa con a capo la scuola. Scuola quale luogo in cui si sta bene, dove non si insegna ad usare l’indice ma ad allargare le braccia. Luogo per l’inclusione, per la comunicazione, per la crescita e la formazione umana dall’incontro tra i saperi,le educazioni con il divenire uomini e cittadini. Già dal 2007, l’ONU istituiva per il 2 aprile la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, un appuntamento importante per gli operatori scolastici, soprattutto in questo 2020 che sarà ricordato come l’anno del “distanziamento” sociale da coronavirus. Un due aprile che ha ancora rimesso, e con più forza, in gioco la sfida della lontananza con l’emergenza dell’educazione a distanza. Sfida colta dagli insegnanti che si misurano quotidianamente con le diversità e l’autismo, solo nella nostra scuola contiamo 39 presenze di bambini con spettro autistico di diversa severità. Il bambino autistico – aggiunge– non è un bambino “ammalato” è un individuo con deficit nell’interazione, nella comunicazione sociale e dai comportamenti ripetitivi, con interessi ristretti, ai quali si aggiungono comportamenti problematici, quali l’aggressività verso di sé o verso gli altri. Non esistono farmaci specifici contro la sindrome autistica e ve ne sono pochi che mirano ad intervenire su alcune manifestazioni associate all’autismo. E’ qui entra in gioco la scuola, ambiente nel quale si implementano e potenziano interventi educativi, sociali e riabilitativi, (con l’ausilio dei docenti specialisti, l’assistenza educativa e della classe accogliente), che possono riuscire a potenziare le capacità del bambino autistico, ridurre i comportamenti problematici e migliorarne la qualità della vita. Anche questo due aprile è stato per noi, anche se con i nuovi strumenti della comunicazione, una “abbracciata” collettiva, con lo scopo di avvicinare e sensibilizzare più alunni possibili alla disabilità ed in particolare all’autismo ed ai disturbi che lo riflettono. Ascoltiamo e facciamo tesoro della semplicità dei nostri bambini”, conclude.

