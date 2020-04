Messina: i commercianti consegnano le chiavi al sindaco De Luca

29 Aprile 2020 15:02

Un gesto simbolico che rappresenta il grido d’aiuto dei piccoli imprenditori di Messina: “Non vogliamo l’elemosina, vogliamo ripartire”

I commercianti di Messina consegnano le chiavi dei loro locali nelle mani del sindaco. È successo stamattina a Piazza Lepanto, a due passi dal Duomo di Messina, cuore pulsante della città che oggi, per effetto del lockdown, ha un aspetto spettrale. Un gesto simbolico, che rappresenta il grido d’aiuto dei piccoli imprenditori messinesi, dopo il flash mob di ieri sera: i commercianti di Messina non chiedono l’elemosina dello Stato, chiedono date e misure idonee per poter ripartire. De Luca ha accolto il loro grido d’aiuto e chiede allo Stato di poter legittimamente aiutare le imprese, con norme di buonsenso che consentano di esentare i piccoli imprenditori dal pagamento dei tributi locali. Intanto il sindaco, dopo aver scritto a Conte e ai presidenti delle Regione del Sud, ha annunciato che in mancanza di concreti riscontri dal Governo emanerà un’ordinanza, con la quale si farà carico della riapertura delle attività commerciali, a far data dal 25 maggio.