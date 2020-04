Gelato Cesare, nuova sorpresa per gli amanti dei dolci: la ricetta del gelato al cacao [VIDEO]

17 Aprile 2020 16:40

I consigli di Gelato Cesare e Davide De Stefano: la video ricetta per preparare il gelato al cacao, ingredienti e passaggi da fare in casa

Nuovo appuntamento e nuova ricetta proposta dal nostro amico Davide De Stefano per tutti i golosi. Dopo l’ottima notizia che Gelato Cesare è tornato in attività, offrendo il servizio a domicilio per tutti i clienti, torna anche la piacevole rubrica fai da te. L’ultima volta ci eravamo lasciati con la spiegazione della classica mousse al cioccolato, oggi ecco i consigli su come fare il gelato al cacao. Prepararlo in casa sarà facilissimo seguendo ogni passaggio mostrato nel video dall’esperto Davide. E soprattutto sarà utile a imparare un dessert da preparare nelle occasioni speciali. Di seguito gli ingredienti e la ricetta video per preparare il gelato al cacao.

Ingredienti:

500g di latte;

150g di zucchero;

30g di cacao;

Miscelare gli ingredienti, portare ad ebollizione e mettere in congelatore all’interno di un contenitore metallico. Mescolare ogni 30 minuti fino alla consistenza desiderata. Lasciare 3 ore circa in base al congelatore. Guarnire con noccioline o creme spalmabili.