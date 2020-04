Gelato Cesare, la nuova ricetta del semifreddo casalingo: si fa con soli due ingredienti! [VIDEO]

3 Aprile 2020 16:15

I consigli di Gelato Cesare e Davide De Stefano: la video ricetta per preparare il semifreddo casalingo, servono soltanto due ingredienti

In questi giorni è necessario restare a casa, quindi perché non dedicarsi alla cucina? Per trascorre piacevolmente il nostro tempo, l’amico Davide De Stefano, titolare di Gelato Cesare, ha lanciato sui social una nuova fantastica video ricetta. Dopo il successo riscontrato con il sorbetto alla fragola e poi con il frozen yogurt, ecco disponibile a tutti il semifreddo casalingo, anche definito gelato caldo.

Gelato Cesare ricorda a tutti di non uscire di casa per rispettare le misure di contagio anti-Coronavirus e, seguendo sempre l’hashtag #andràtuttobene, invita a mettere in pratica i suoi per imparare a preparare un buonissimo dessert. Di seguito gli ingredienti e la ricetta video per preparare il semifreddo casalngo.

La ricetta del semifreddo casalingo (o gelato caldo)

Ingredienti:

500 gr di panna fresca o uht;

300 / 350 gr di latte condensato, a seconda della dolcezza che si vuole ottenere.

