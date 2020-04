Galliani: “Monza, Vicenza e Reggina in B? Promozione sul campo, non a tavolino”

20 Aprile 2020 10:53

Adriano Galliani, a.d. del Monza, ha parlato anche della richiesta che vorrebbe avanzare la Lega Pro, ovvero di sospensione dei campionati

La Serie C si è spaccata in due dopo essersi diffusa l’indiscrezione della proposta studiata dal consiglio direttivo della Lega Pro. In prima linea il Bari e la Lega Nazionale Dilettanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti di un’ipotesi, che in ogni caso dovrà prima essere discussa nell’Assemblea dei club e poi con la Figc. Alle colonne odierne de Il Mattino, ha espresso la propria opinione anche Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza, una delle tre squadre che avrebbe diritto alla promozione insieme a Vicenza e Reggina, ha affermato: “Quello di Serie C è un campionato senza risorse, che vive grazie al mecenatismo di 60 eroi che investono nel settore 120 milioni a stagione. Chissà in quanti resisteranno alla tempesta economica prodotta dal virus! L’unica soluzione è quella di ripartire perché nello sport si vince sul campo e non a tavolino. Ci sarà comunque bisogno del parere della comunità scientifica e dell’ok del Governo. Comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, dal 4 maggio. Sono d’accordo sulla scelta di riprendere il calcio in modalità scaglionata. Mi sono letto e studiato il protocollo varato dalla commissione medico-scientifica della federcalcio: è molto costoso, inaccessibile per i club di serie B e Lega Pro. È giusto quindi che parta per prima la serie A​​”. Un discorso infine sugli stipendi: “Per il mese di marzo abbiamo raggiunto l’accordo di tagliare il 50% alla rosa e al tecnico di prima squadra. A tutti gli altri dipendenti abbiamo riconosciuto il 100%. Per il mese di aprile, maggio e giugno proporrò lo stesso taglio a meno che si torni ad allenarsi. Spero che accettino”.