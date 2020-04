Reggio, Fiamma Tricolore: “Giusto l’appello di Falcomatà, i fuorisede devono poter rientrare in Calabria”

26 Aprile 2020 13:22

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore condivide l’appello del sindaco di Reggio Calabria Falcomatà

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore condivide l’appello del sindaco di Reggio Calabria Falcomatà al fine di far rientrare in Calabria i fuorisede che da 1 mese e mezzo, e senza alcun sostegno economico, non possono fare ritorno a casa: “se in un primo momento i rientri dopo l’8 marzo hanno generato la rabbia di molti e provocato la quasi totalità dei contagi presenti nella nostra regione è giusto sostenere chi, rispettando DCPM e ordinanze, è rimasto isolato al nord lontano dalle proprie famiglie e senza lavoro.

Non possiamo consentire, come afferma giustamente Falcomatà, che chi rispetta la legge debba sempre essere penalizzato e passare per il “fesso di turno” a dispetto di quei furbetti che non rispettando nemmeno la quarantena hanno causato contagi e diverse morti. Ci uniamo pertanto all’appello lanciato anche dalla federazione di Catanzaro della Fiamma Tricolore alla governatrice Santelli al fine di consentire il rientro dei fuorisede predisponendo un piano che, ad esempio, potrebbe prevedere, come già accade in Cina per chi proviene dall’estero, un periodo di quarantena controllata di 15 giorni magari in hotel all’uopo destinati”.