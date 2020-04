Fondi europei alla Sicilia, tuona l’assessore Grasso: “Dal Ministro Provenzano proposta inaccettabile”

1 Aprile 2020 18:59

Sicilia, l’assessore Grasso: “I fondi strutturali nascono con un preciso vincolo di territorialità, dirottarli nel pieno dell’emergenza coronavirus significherebbe ribaltarne il significato e il senso stesso della loro istituzione”

“Che la proposta del ministro Provenzano di scippare alla Sicilia i fondi europei per lo sviluppo sia inaccettabile lo ripetiamo da giorni. Fa piacere che se ne rendano conto anche gli esponenti dei partiti che compongono la maggioranza di governo a Roma“. Lo dichiara Bernardette Grasso, deputato Ars di Forza Italia e assessore alla Funzione pubblica della Regione Siciliana, dopo le parole del deputato pentastellato Luigi Sunseri secondo cui l’intento del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano è “irricevibile”.

“I fondi strutturali – prosegue l’esponente forzista – nascono con un preciso vincolo di territorialità, volto a sostenere lo sforzo di aree come il Mezzogiorno d’Italia e la Sicilia nel raggiungere analogo livello di sviluppo delle zone più avanzate del continente. Dirottarli nel pieno dell’emergenza coronavirus con generiche rassicurazioni, significherebbe ribaltarne il significato e il senso stesso della loro istituzione. Lo stesso vale per i fondi ministeriali come i Pon, la cui ragione d’esistere sta nell’essere devoluti agli investimenti per il Sud e la Sicilia, e anzi a maggior ragione in questa fase teniamo alta la guardia sulla loro effettiva destinazione“, conclude Grasso.

