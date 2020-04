Finanziaria regionale, ok all’ emendamento PD in commissione: 2 milioni per il settore del cinema e degli spettacoli dal vivo in Sicilia

22 Aprile 2020 16:55

La misura si rivolge ai gestori delle sale cinematografiche in Sicilia, ma anche alle realtà imprenditoriali che organizzano festival del cinema e ai produttori di spettacoli e concerti dal vivo: approvato l’emendamento PD in commissione Cultura all’Ars

“Un emendamento PD alla finanziaria regionale, approvato in commissione Cultura all’Ars, stanzia due milioni di euro per sostenere le imprese del settore del cinema e degli spettacoli dal vivo in Sicilia”. Lo dicono Anthony Barbagallo e Michele Catanzaro, parlamentari regionale del Partito Democratico.

“Questa misura si rivolge ai gestori delle sale cinematografiche, ma anche alle realtà imprenditoriali che organizzano festival del cinema, ed ai produttori di spettacoli e concerti dal vivo: eventi – aggiungono Barbagallo e Catanzaro – che hanno sempre rappresentato un importate volano economico per la Sicilia e che adesso stanno subendo pensanti ripercussioni economiche ed occupazionali a causa dell’emergenza Coronavirus”.

“Ci impegniamo – concludono Barbagallo e Catanzaro – affinché questo provvedimento sia confermato in commissione Bilancio ed in Aula, e faremo il possibile per aumentare la somma attualmente prevista”.