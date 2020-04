Femminicidio a Milano: un uomo ha ucciso la compagna sparandole alla testa con un fucile

19 Aprile 2020 13:16

Femminicidio a Milano: un uomo di 47 anni questa notte ha ucciso la compagna sparandole alla testa con un fucile

“Ennesimo femminicidio, un uomo di 47 anni questa notte ha ucciso la compagna sparandole alla testa con un fucile, no, non è la trama di un thriller, è successo a Truccazzano, in provincia di Milano. Questa situazione di emergenza, mette in enorme pericolo le donne maltrattate, abusate, perché costrette a stare chiuse dentro casa per via del Coronavirus, non possono scappare, il Governo non ha preso le giuste precauzioni per tutelarle. Un’altra vittima innocente”. Lo dichiara Antonella Cortese, Criminologa Presidente dell’Accademia Italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica.