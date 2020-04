Femminicidio Lorena Quaranta, il Rettore dell’Università di Messina: “Sulla laurea alla memoria c’è il mio impegno, ma sui modi e sui tempi ne discuterò con la famiglia”

1 Aprile 2020 16:03

Le precisazione del Rettore dell’Università di Messina: “In questo momento di grandissimo dolore per la famiglia non pensavo fosse utile parlarne con i media”

“Apprendo da notizie di stampa, non diffuse da questo Ateneo, della possibilità di attribuire alla povera Lorena la laurea alla memoria. Chi mi conosce sa che, anche in situazione altrettanto tragiche già vissute abbiamo sempre evitato di informare la stampa”.

Il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, nel ribadire la sua vicinanza alla famiglia di Lorena Quaranta precisa :”con gli amici ed i colleghi della nostra studentessa abbiamo parlato della possibilità di conferire la laurea in medicina a Lorena e mi sono adoperato con gli uffici per istruire il percorso per arrivare all’approvazione della decisione da parte del Senato Accademico nei prossimi giorni. Ma in questo momento di grandissimo dolore per la famiglia non pensavo fosse utile parlarne con i media. Come abbiamo già fatto in passato mi riservo di discutere con la famiglia di Lorena modi e tempi, in altri momenti meno convulsi anche se sempre di grande dolore. Tutta la comunità accademica – ha concluso il Rettore – in silenzio e con grande commozione sta piangendo una nostra brava studentessa che ricorderemo come merita non appena sarà possibile con la riservatezza che ci ha sempre contraddistinto”.

