Feltri, ma cosa ti è successo? Dopo le accuse ai meridionali, il giornalista torna in Tv con la testa incerottata

26 Aprile 2020 23:24

Il direttore Vittorio Feltri si è presentato in Tv con dei cerotti in testa. Cosa gli sarà accaduto?

Dopo l’intervento in conferenza stampa del Premier Conte, l’attenzione degli italiani si è spostata su Vittorio Feltri. Il direttore di Libero infatti ha avuto la possibilità di chiarire il discorso in accusava i meridionali di essere inferiori, tramite i microfoni di La7 nel programma Non è l’Arena. Tutto ciò però non è avvenuto, anzi. Il giornalista bergamasco, nel tentativo di spiegare che le sue parole sono state fraintese, ha avanzato invece nuove accuse alla gente del Meridione. Insomma, nessuno si aspettava di certo che tra Feltri e il Sud iniziasse da stasera un sentimento di amicizia, ma quanto meno che si potesse fare un passo indietro rispetto alle gravi affermazioni di qualche sera fa.

La cosa però che ha attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori, è stato l’aspetto con cui il giornalista si è presentato in Tv. Da come si può vedere in foto, Feltri è stato ripreso con una fasciatura in testa, come a dover coprire una ferita o un grosso taglio. In molti si saranno chiesti: cosa è accaduto al direttore? Che in questi giorni di quarantena sia caduto nel tentativo di passare da una poltrona all’altra? Chissà, nessuno può saperlo. Sicuro però si è dovuto incerottare la testa, che non sia questo il motivo per cui Feltri sia improvvisamente andato fuori di sé ed abbia iniziato ad inveire contro la gente del Sud…