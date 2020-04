FC Messina, Ferrante: “faremo ricorso per il ripescaggio in Serie C, molte squadre sono in affanno”

29 Aprile 2020 17:44

FC Messina, “potremmo essere tra i papabili anche grazie alla storia della città e al bacino d’utenza”: così il dg Ferrante

Calcio fermo a causa del Coronavirus e per molte squadre avanza lo spettro del fallimento. Il dg dell’FC Messina, Marco Ferrante, parlando tramite i canali social del club giallorosso, si è detto fiducioso in merito ad un possibile ripescaggio in Serie C di uno dei due club della città siciliana dello Stretto: “non credo sia fattibile l’ipotesi di ricreare la serie C2 né quella di comporre un girone supplementare di Lega Pro, in questo tourbillon la soluzione più giusta per me è attendere i provvedimenti che dipanino la matassa e al quale tutti si dovranno attenere. Sono certo però che si libereranno tanti posti in C, perché molte squadre sono in affanno e noi potremmo essere tra i papabili anche grazie alla storia della città e al bacino d’utenza. Su questo argomento ci credo fermamente”.