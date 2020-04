Fase 2, la Sicilia vuole ripartire: Musumeci scrive a Conte per anticipare la riapertura delle attività

28 Aprile 2020 17:29

Fase 2, il presidente della Regione Siciliana scrive al premier Conte

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, scrive al premier Giuseppe Conte, per chiedere il riavvio di alcune attività in Sicilia,”in considerazione del minor numero di contagi” nell’Isola. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, che oggi, proprio su indicazione del governatore siciliano, ha sentito in videoconferenza le associazioni di categoria dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Un confronto servito ad elaborare un documento in cui evidenziare non solo le criticità dell’ultimo Dpcm di Conte, ma anche i possibili scenari per la riapertura in sicurezza, che sarà consegnato proprio al governatore.

Già nelle scorse ore deputati Ars e lo stesso Musumeci avevano espresso il loro disappunto per il dpcm di Conte che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio, dal momento che in Sicilia il quadro epidemiologico è meno grave rispetto al nord Italia.