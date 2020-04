Coronavirus, fuga di false notizie dall’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto: nominata una commissione d’indagine interna

22 Aprile 2020 18:48

Considerata la lesione d’immagine arrecata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, la direzione generale ha disposto la nomina di una commissione di indagine interna

La direzione generale dell’Asp di Messina ha disposto la nomina di una commissione di indagine interna per far luce sulla fuga di false notizie in merito alla presunta positività al covid-19 di alcuni operatori sanitari dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. La notizia della presunta positività già nella giornata di ieri era stata prontamente smentita dall’Asp. I tamponi del personale sanitario sono risultati tutti negativi.

“Preso atto degli articoli del 21 aprile u.s. inerenti la presunta positività al Covid-19 di personale dipendente che presta servizio presso l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto; rilevato che dallo stesso ospedale è stata divulgata una notizia inesatta che doveva essere prima confermata con i necessari controlli di verifica, con conseguente notevole apprensione nella popolazione e nei tanti operatori sanitari che quotidianamente fanno il loro dovere presso l’Ospedale. Considerata la lesione d’immagine arrecata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, la direzione generale ha disposto la nomina di una commissione di indagine interna, di cui sono componenti il Dott. Domenico Sindoni, il Dott. Paolo Cardia e la Dott.ssa Felicia Laguidara, tesa ad accertare la fonte che ha divulgato le notizie inesatte”- si legge in una nota a firma del direttore generale La Paglia.