Eurobond, Milazzo (FI-PPE): “Emendamento dei Verdi è una presa in giro, le critiche del M5S a Forza Italia per voto negativo sono cialtronerie”

17 Aprile 2020 16:28

“Le critiche che si stanno sollevando contro Forza Italia per il voto negativo all’emendamento dei Verdi sugli eurobond era solo un modo irresponsabile di mettere l’Eurogruppo con le spalle al muro. Un emendamento simbolico ed ideologico. Anche se lo avessimo votato e fosse stato approvato non avrebbe sortito alcun effetto perché era un emendamento per prendere in giro le persone: devono decidere i capi di stato, su indicazioni dell’Eurogruppo”. Così afferma l’on. Giuseppe Milazzo, deputato del PPE al Parlamento Europeo, che prosegue: “Un’ atteggiamento irresponsabile e non coerente con il resto del testo proposto da noi del PPE che vuole un’emissione del debito garantito dall’UE. Possiamo anche dire che Forza Italia non ha votato l’emendamento dei Verdi perché voleva attenersi all’accordo preso con il Consiglio europeo che prevede una condivisione del debito ma secondo una logica concordata. I Verdi hanno solo fatto una provocazione su un accordo serio e bilanciato. È sempre utile, prima di lanciare critiche infondate, leggere i testi delle risoluzioni e non gli spot elettorali di certe parti della sinistra europea. Pertanto le accuse lanciate dai 5Stelle non possono che definirsi un atto di cialtroneria politica nei confronti di un partito e di un gruppo parlamentare che si è mosso sempre nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”.