Erosione costiera, nuovo intervento a Galati Marina: ad autunno l’avvio dei lavori definitivi

23 Aprile 2020 14:36

Il vicesindaco di Messina: “Avvio dei lavori ad autunno prossimo. Manca solo la valutazione ambientale”

Sopralluogo oggi del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello insieme al Rup ing. Vito Leotta e al Direttore dei Lavori ing. Armando Mellini, presso il cantiere di Galati Marina. I responsabili tecnici hanno illustrato l’andamento dei lavori al Vice Sindaco, gli stessi riguardano la rifioritura e manutenzione della barriera radente esistente. I lavori procedono speditamente e si conta entro la prossima settimana di completare il tutto. “Questo intervento – ha dichiarato il Vice Sindaco Mondello – ci consentirà di mantenere un buon livello di mitigazione contro l’erosione, in attesa che il progetto che prevede la collocazione dei pennelli diventi cantierabile. Quest’ultimo è stato già approvato in linea tecnica e manca solo la valutazione ambientale. In via precauzionale, si ipotizza, considerando il bando e le varie fasi connesse, di poter essere pronti con l’avvio dei lavori nel prossimo autunno”.