Eolie: 280 mila euro per mettere il sicurezza il porto di Lipari

5 Aprile 2020 12:16

Il governo Musumeci ha destinato 280mila euro necessari per terminare i lavori di consolidamento del molo foraneo e realizzare il molo di sottoflutto e il banchinamento nel porto di Lipari

“Sarà finalmente messo in sicurezza il porto di Sottomonastero/Pignataro a Lipari, nel Messinese. Il governo Musumeci ha infatti destinato 280mila euro necessari per terminare i lavori di consolidamento del molo foraneo e realizzare il molo di sottoflutto e il banchinamento nell’isola più grande delle Eolie“. Lo annuncia la Regione siciliana. “Si tratta – evidenzia il governatore Nello Musumeci – di un atto doverosa attenzione nei confronti dell’arcipelago delle Eolie che come tutte le isole cosiddette ‘minori’ di Sicilia necessita di profondi e costanti interventi. Fin dal nostro insediamento abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle esigenze delle comunità che popolano questi centri, che rappresentano, peraltro, un forte polo di attrazione turistica della nostra terra”. “La concessione del finanziamento – spiega l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone – consentirà, da un lato, al Comune di concludere un accordo transattivo con la curatela fallimentare della ditta appaltatrice (che rinunzierà così all’azione risarcitoria intrapresa), dall’altro, di completare un’opera di assoluta rilevanza strategica ed economica per tutto il comprensorio”.

