Edilizia scolastica, D’Uva (M5S): “In arrivo 30 milioni di euro per gli Istituti della Sicilia”

30 Aprile 2020 18:57

“Sono in arrivo quasi 30 milioni di euro per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana. Il Ministero dell’Istruzione guidato da Lucia Azzolina ha messo a disposizione somme che potranno consentire alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza delle scuole dei loro territori”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

“Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato una sinergia positiva con la Regione Siciliana che ci ha permesso di raggiungere obiettivi importanti come l’attraversamento gratuito dello Stretto per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus e l’aumento delle corse giornaliere da/per Messina.

Adesso è il momento di pensare al futuro della scuola. Chiediamo alla Regione Siciliana di attenzionare la situazione degli istituti scolastici di Messina e provincia ed attivarsi per inviare al Ministero dell’Istruzione, entro il 29 maggio, gli elenchi degli interventi da finanziare. Questi soldi verranno direttamente erogati agli enti locali sulla base delle priorità individuate dalle Regioni nell’ambito della Programmazione nazionale, nello specifico per il 2019.

Siamo certi che la collaborazione tra Istituzioni, in un momento così delicato per il nostro Paese, sia lo strumento adatto a dare soluzioni concrete ai problemi di studenti e cittadini”.