21 Aprile 2020 16:24

D’Uva chiede chiarimenti al sindaco di Messina

“A Messina non si riesce a bloccare un corteo funebre in piena città, ma si apprende dalla stampa che si danno migliaia di euro per i droni alla società di un esperto a titolo gratuito. È paradossale, il sindaco chiarisca. Intanto noi preferiamo lavorare a soluzioni vere”. È quanto scrive il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle in un Tweet.