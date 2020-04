Marina di San Lorenzo: via Crucis in solitaria per don Giovanni Zampaglione con i fedeli in preghiera sui balconi[FOTO]

11 Aprile 2020 11:10

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Roghudi e Marina di S.Lorenzo, a bordo di una moto-ape allestita con una croce ha attraversato la via Nazionale di Marina di S.Lorenzo durante il Venerdì Santo

Nel giorno di Venerdì Santo, don Giovanni Zampaglione, parroco di Roghudi e Marina di S.Lorenzo, a bordo di una moto-ape allestita con una croce ha attraversato la via Nazionale di Marina di S.Lorenzo, mentre tantissime famiglie, al passaggio della croce, aspettava l’arrivo del parroco con i balconi ben preparati con un lenzuolo e un lume acceso, segni della speranza e della luce della fede. “E’ stato un momento forte e di preghiera- afferma il parroco- mi sono commosso io per loro: nel vedere tantissima gente, che al passaggio della croce, si inginocchiava e pregava. Il Flash mob religioso si èconcluso davanti alla Chiesa con queste parole.’Il mondo intero sta vivendo momenti difficili e di fragilità a causa del coronavirus- sottolinea il parroco nella riflessione finale- Tantissimi sono disperati,vivono momenti di dolore a causa della perdita di tante persone care,tantissimi hanno perso un lavoro , tantissimi sono senza un tetto e vagano qua’ e la’, tantissimi hanno perso dei figli: Gesù, aiutaci tu, sostienici con il tuo aiuto, guarisci l’anima di tutti noi e guarisci tutto ciò che il peccato ha ferito. Ti prego in particolare Gesù per le mamme che hanno perso un figlio.Insieme con tua madre, Maria,sii il loro consolatore. Sono convinto ( affidiamoci a Gesù ogni giorno) che l’Amore vincerà e trionferà sul Coronavirus e soprattutto sulla pandemia della paura! Concludo con un pensiero di Papa Francesco, faccio mie queste parole:”La croce è la cattedra di Dio. Ci farà bene stare a guardare il Crocifisso in silenzio e vedere chi è il nostro Signore: è Colui che non punta il dito contro qualcuno ma spalanca le braccia a tutti”.