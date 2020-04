Reggio Calabria: flash mob musicale di Don Zampaglione sulle note di “Io Vagabondo” [VIDEO]

18 Aprile 2020 15:34

Reggio Calabria, flash mob musicale di Don Zampaglione sulle note di “Io Vagabondo”: “questa canzone lascia un messaggio di speranza”

“Ho voluto realizzare questo flash mob (così lontani ma vicini con il canto) con un gruppo di cantanti “in erba” con i quali durante la stagione estiva ci troviamo per stare insieme e fare Karaoke: “la musica unisce, aggrega”, è quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. “Abbiamo scelto la canzone “Io Vagabondo dei Nomadi in quanto lascia un messaggio di speranza “Ma lassù mi è rimasto Dio. E’ proprio vero – sottolinea – chi guida la barca della vita e non ci lascia in balia delle tempeste e ci porta in porti sicuri è Dio, lui può tutto, lui è tutto”, conclude.