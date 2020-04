Domenica delle Palme, gli auguri del sindaco di Messina: “Supereremo questo momento, spalancate le porte alla speranza”

5 Aprile 2020 12:56

Il messaggio del sindaco di Messina: “Continuiamo a stringere i denti e osanniamo l’ingresso della speranza nei nostri cuori”

“Che questa domenica delle Palme sia per tutti come l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e osanniamo l’ingresso della speranza nei nostri cuori. Noi supereremo questo momento, continuando a stringere i denti e a limitare le nostre libertà principali. Questo mese di aprile sarà fondamentale per poter aprire una fase finalmente diversa rappresentata dal mese di maggio“- è il messaggio del sindaco di Messina Cateno De Luca in occasione della giornata di oggi, in cui si celebra la Domenica delle Palme. Il sindaco ha rivolto un pensiero per tutti gli eroi in trincea, che in questo momento così drammatico con il Paese garantiscono i servizi essenziali: “Continuiamo con tanta pazienza e anche con tanta riflessione. Manifestiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno a chi è in trincea; a chi è nei presidi ospedalieri, a tutti i supporti che consentono al sistema sanitario di assisterci, alle Forze dell’Ordine, a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali. Noi da casa siamo vicino a loro e, mi permetto di dirvi, preghiamo per loro. Andiamo avanti perché insieme supereremo questo momento che lascerà un segno: ognuno di noi apprezzerà ancora di più la fratellanza, il contatto umano, la libertà di uscire, tutto quello che in questo momento non possiamo fare. Io penso e tutti noi penseremo a quelle occasioni quando potevamo stare insieme ma ci siamo fatti distrarre da ben altro. Buona domenica delle Palme a tutti voi”.

