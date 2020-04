Distrutta la sede della Fondazione Falcomatà, solidarietà di Callipo al sindaco di Reggio Calabria: “la memoria di Italo non sarà sporcata dai balordi”

25 Aprile 2020 17:07

Solidarietà di Pippo Callipo al sindaco di Reggio Calabria e alla sua famiglia: “Tutti i reggini e i calabresi per bene sono al loro fianco”

“La memoria di Italo Falcomatà non sarà sporcata dai balordi che hanno devastato la sede della Fondazione a lui intitolata, ma il vile gesto che hanno compiuto è grave e merita di essere condannato con fermezza“. È quanto dichiara Pippo Callipo, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale in merito all’atto vandalico presso la fondazione Italo Falcomatà, che sottolinea: “Esprimo al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e a tutta la sua famiglia, la mia più sentita vicinanza. Tutti i reggini e i calabresi per bene sono e saranno al loro fianco nel difendere il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa terra”.