Messina, anche i dipendenti della Città Metropolitana potranno donare: istituito un fondo coronavirus

1 Aprile 2020 17:10

Il fondo sarà alimentato dal contributo volontario di ciascun dipendente, trattenuto direttamente sullo stipendio a partire dal mese di aprile e fino alla fine dell’ emergenza sanitaria. Le donazioni sono destinate alle attività della Protezione Civile di Messina

Il Sindaco Metropolitano, Cateno De Luca, facendosi interprete della volontà di molti dipendenti della Città Metropolitana di Messina di dare un fattivo e concreto contributo per fronteggiare l’emergenza COVID-19, ha ritenuto di concentrare le contribuzioni in un unico contenitore rappresentato dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Messina, ma anche di coinvolgere nella iniziativa, su base assolutamente volontaria, tutti i dipendenti dell’Ente, inviando a ciascuno di loro, oltre che alle Organizzazioni Sindacali, ai Dirigenti e al Segretario Generale, la seguente comunicazione:

“ Il perdurare dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le condizioni di disagio sociale, che cominciano ad evidenziarsi, impongono il contributo e la collaborazione di ogni singolo cittadino ed in particolare di ogni dipendente della pubblica amministrazione, che in questo momento si trova in una posizione di vantaggio rispetto a disoccupati e indigenti. Sicuro, pertanto, di interpretare la già manifestata disponibilità e la sensibilità del personale di questa Città Metropolitana, si ritiene opportuno disporre la costituzione di un fondo alimentato con il contributo volontario di ciascun dipendente, trattenuto direttamente sullo stipendio a partire dal mese di aprile e fino alla fine di questa emergenza sanitaria. Il suddetto fondo verrà destinato alle attività della Protezione Civile comunale tramite bonifico bancario intestato presso Unicredit Banca a Comune di Messina, causale “sostegno emergenza coronavirus Città di Messina” cod. IBAN IT89NO200816511000300034781. La I e la II Direzione, tramite i competenti servizi di gestione del personale, restano incaricate dell’attuazione della presente disposizione, previa informazione a tutti i dipendenti, che potranno comunicare entro il 10 aprile l’adesione e l’importo del contributo volontario. Le organizzazioni sindacali vorranno collaborare nella fase di informazione del personale per la migliore riuscita dell’iniziativa. Il numero dei dipendenti e l’importo del contributo mensile messo a disposizione della Protezione Civile dovrà essere comunicato al Gabinetto Istituzionale, al fine di potere ringraziare collettivamente i colleghi di questa Città Metropolitana che aderiranno all’iniziativa. Ringraziando anticipatamente, si inviano cordiali saluti.”

