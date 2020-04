“Dio salvi la Reggina di Amoruso e Ciccio Cozza”: il post di Calciatori Brutti scatena un siparietto tra i commenti [FOTO]

22 Aprile 2020 10:30

Botta e risposta social tra la Reggina e Calciatori Brutti: il siparietto è nato dal vestito color amaranto di Elisabetta II d’Inghilterra

Nessuna è regina più di lei. E mai lo sarà: Elisabetta II d’Inghilterra, che ieri ha compiuto 94 anni, lo ha dimostrato per tutti i suoi 68 anni di regno. Sua maestà è famosa ed apprezzata grazie al suo look, gli abiti indossati nelle uscite pubbliche non sono mai scelti casualmente, perché Elisabetta II ha una serie di piccoli segreti contenuti nell’armadio. Anzi, possiede un intero piano della residenza di Buckingham Palace, dedicato esclusivamente ai suoi vestiti. Tra i vari abiti colorati, gli admin di Calciatori Brutti hanno selezionato l’occasione in cui Elisabetta ne ha indossato uno color amaranto: “Dio salvi la Reggina di Amoruso e Ciccio Cozza”, è il commento che ha scatenato l’ironia dei tifosi. Subito pronta la risposta del club calabrese: “grazie, ci ha già pensato il presidente Luca Gallo”. Una battuta che ha dato il via ad una lunga serie di commenti simpatici e divertenti.