Didattica a distanza: dopo Pasqua partono le lezioni in diretta sulla Rai. “Un aiuto fondamentale per i nostri ragazzi e le famiglie”

10 Aprile 2020 13:58

Dopo Pasqua lezioni in diretta per gli studenti della scuola prima, media e superiore: la Rai sigla l’intesa con il Ministero dell’Istruzione

La Rai ha siglato un’intesa con il ministero dell’Istruzione e incrementerà l’offerta formativa a distanza, predisponendo dopo le festività di Pasqua, lezioni in diretta per la scuola primaria, media e superiore.

La senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S), membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, dichiara: “Un aiuto fondamentale per gli studenti e le famiglie siciliane, visto il prolungarsi della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus. Non posso che elogiare il lavoro svolto dall’emittente pubblica, che aveva già rafforzato nelle scorse settimane i canali telematici dedicati alla scuola e al nostro ministro Lucia Azzolina”.

“Un ulteriore segnale positivo che testimonia la sensibilità del nostro Governo – conclude l’on. D’Angelo – e che si va ad aggiungere a quelle che sono state le iniziative già intraprese per il finanziamento della didattica digitale (qui il link che contiene il decreto sul finanziamento in questione), per consentire a tutti di dotarsi di dispositivi informatici in questo momento così delicato, che coinvolge anche i più piccoli”.