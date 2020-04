Di Michele: “la Reggina e Reggio meritano la Serie A”

22 Aprile 2020 12:17

“L’importante per la Reggina era tornare in Serie B”, l’ex attaccante David Di Michele ha commentato la stagione dei ragazzi di Toscano

“La Reggina ha fatto un grandissimo campionato, con un grande gruppo”, fa i complimenti alla banda di mister Domenico Toscano l’ex bandiera amaranto David Di Michele. Il tecnico delle giovanili del Frosinone ha espresso la propria opinione ai microfoni di TuttoC: “è tornato l’entusiasmo a Reggio Calabria, va dato merito alla società per questo. Sono riusciti a scegliere giocatori importanti e l’allenatore giusto che è riuscito a plasmare un gruppo solido. Sono arrivati ad una probabile promozione, dispiace che il pubblico non potrà festeggiarla. Ma l’importante era tornare in Serie B. Auguro agli amaranto di tornare anche in A, dove merita di stare per il passato e per la gloria di una città e un club importante”.