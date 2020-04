25 Aprile 2020 09:36

La deputata calabrese Dalila Nesci rompe ufficialmente con il M5S e vota l’Odg sul Mes di Fratelli d’Italia. La soddisfazione di Giorgia Meloni: “senza che tolga nulla alle nostre differenze, da italiana li voglio ringraziare per essere stati coerenti e coraggiosi”

E’ sempre più caos nel Movimento 5 Stelle: nei grillini, nella giornata di ieri, si sono registrati sette voti a sostegno della proposta di Fratelli d’Italia contro il Fondo Salva Stati. I sette parlamentari che, secondo i tabulati, hanno raccolto l’appello di Giorgia Meloni a votare l’Odg sono stati: Pino Cabras, Antonio Lombardo, Alvise Maniero, Dalila Nesci, Raphael Raduzzi, Andrea Vallascas, Giovanni Vianello. Tra i “dissidenti” notiamo il nome della deputata calabresce Nesci, la quale, già in occasione delle elezioni regionali non aveva gradito le scelte imposte dall'”alto”: sembra ovvio che le strade del Movimento e dell’onorevole di Tropea da qui a breve si separeranno. “Senza che tolga nulla alle nostre differenze, da italiana li voglio ringraziare per essere stati coerenti e coraggiosi“, ha scritto su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni.