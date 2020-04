Denuncia il compagno per violenze: l’incubo di una donna che ora rischia la tutela del figlio, nonostante l’uomo sia stato condannato

15 Aprile 2020 12:25

Quando lo Stato mette all’angolo una donna, invece di difenderla: l’incubo di una madre che rischia di perdere la tutela del suo bambino, nonostante il padre sia stato condannato

Schiaffi, insulti, minacce di morte davanti al figlioletto terrorizzato dalle urla. E’ quanto ha dovuto subire sulla propria pelle una donna, che dopo aver dato alla luce il piccolo R., si è trovata a diventare la vittima di una terribile realtà. Una vicenda che S. non avrebbe mai immaginato: aveva conosciuto il padre di suo figlio durante una vacanza in estate e l’amicizia con quell’uomo dolce e gentile si trasformò in una storia d’amore. I due iniziarono a convivere e dopo un anno scoprirono felici di aspettare un bambino.

In tutto ciò S. si riteneva fortunata, avendo un lavoro stabile e un compagno amorevole con cui formare una famiglia. Eppure, secondo quanto raccontato su maisonantigone.it, da quel momento in poi, si iniziarono a verificare diverse problematiche: l’uomo fu prima scoperto di aver tradito la compagna con diverse donne su una chat di incontri, poi viene condannato a due anni di carcere per uso e spaccio di cocaina.

Le violenze fisiche iniziarono nell’autunno di cinque anni fa, periodo dal quale S. iniziò a vivere una situazione surreale: l’uomo era dolce e premuroso nelle uscite con gli amici, ma cambiava totalmente atteggiamento tra le proprie mura domestiche. Inferno di cui erano testimoni anche i parenti stretti della coppia. In diverse occasioni infatti il compagno fu sorpreso a picchiare brutalmente la donna, mentre il bambino accanto piangeva a dirotto. Passano i mesi, la paure e le minacce crescono ancora di più.

S. capisce finalmente che non può più aspettare, e con coraggio decidere di sporgere formale denuncia con tanto di prove (messaggi e videoregistrazioni). Il tribunale di Bologna con una sentenza del 2017 condanna l’uomo per maltrattamenti e condotte violente, offensive e umilianti, aggravate dalla presenza del figlioletto. Iniziano gli incontri protetti del padre con il piccolo insieme agli assistenti sociali, le minacce però non si placano: un giorno nello zainetto del piccolo di 4 anni, S. ritrova una quantità di petardi e fuochi d’artificio vietati ai minorenni. Petardi che erano utilizzati ogni giorno dal bambino sotto gli occhi incompetenti degli assistenti sociali.

S. denuncia la situazione, ma inizia un calvario di relazioni distorcenti col figlio, che i servizi sociali redigevano al Tribunale competente con il conseguente screditamento della figura materna. Rendendosi conto della situazione, S. denuncia l’assistente sociale, ma la macchina giudiziaria era ormai partita, tenendo conto di relazioni che non sarebbero corrispondenti ai fatti. Quello è l’inizio di un iter per la tutela legale del bambino: nel maggio 2019 la Procura piemontese stabilisce l’inserimento di S. e di suo figlio in una comunità segreta protetta e sospende gli incontri col padre. Ma neanche due mesi dopo la Corte d’Appello, basandosi sulle “false” dichiarazioni dei servizi sociali, ritratta sulla pericolosità della situazione e ammonisce S. di avere un comportamento non collaborativo, disponendo il divieto di espatrio del bambino.

Alla fine di una successiva consulenza tecnica, incredibilmente viene richiesto di limitare la responsabilità genitoriale della madre con l’accusa di essere ostile e diffidente nei confronti del padre di suo figlio, ovvero l’uomo che per anni l’ha maltrattata. Una donna già umiliata, tradita, percossa, si trova adesso a vivere in mezzo ad una battaglia legale che mette in mezzo anche suo figlio, una situazione che non si sarebbe mai immaginata. Si aspettava che lo Stato avesse protetto lei e il suo bambino, quasi a pagare la scelta di aver denunciato quelle violenze che, senza il coraggio e la forza di reagire, probabilmente l’avrebbero portata ad essere una nuova vittima di femminicidio.