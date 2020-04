Botta e risposta su Facebook tra il sindaco di Messina e “L’onorevele Lamorgese”, ma è un profilo fake

1 Aprile 2020 15:18

Il sindaco di Messina litiga su Facebook con l’ “on Luciana Lamorgese”, ma è un profilo fake. Pesce d’aprile di De Luca

La pagina Facebook Cateno De Luca sindaco di Messina si conferma il miglior profilo social per restare aggiornati sull’attività del sindaco e anche per farsi… quattro risate. Tra dirette facebook, video e vari post sui social De Luca trova il tempo anche per rispondere al commento dell'”on Luciana Lamorgese”, che ovviamente è un profilo fake.

Ecco cosa abbiamo trovato spulciando tra i commenti ad un post pubblicato dal sindaco: De Luca ci casca in pieno (o finge di esserci cascato?) e risponde “al ministro” invitandola a venire a Messina.

“Sindaco – si legge – mi ero ripromessa di non risponderle se non attraverso i canali istituzionali, anche perché il mio Ministero sta seriamente lavorando per il bene del Paese e il poco tempo a disposizione e la mole di impegni istituzionali, con l’emergenza che incalza, non me lo permettono. Tuttavia continuano ad arrivarmi segnalazioni circa le sue accuse e il suo linguaggio inaccettabile considerato il suo ruolo…”.

E De Luca “ignorando”di star rispondendo a un profilo fake, ribatte punto per punto, tirando in ballo ancora la mitica Renault 4 e infine invitando il Ministro a Messina: “Lusingato per la sua pronta risposta, le assicuro che abbiamo già messo in campo 38 milioni di euro per fa fronte all’emergenza ed anche al post-emergenza. Lei signora ministra può far archiviare al suo staff tutto quello che ritiene come prove per decapitarmi, ma sappia che la Renault 4 è ancora in giro e lei non ha spiegato agli italiani come mai scorrazza in Sicilia. La prego di non avvisarmi più di quello che sta facendo a mio carico perche le sue parole hanno il sapore delle intimidazioni ed avvertimenti di Stato di cui non ho affatto paura. La invito a venire a Messina immediatamente per fermare gli sbarchi incontrollati che offendo la gente che sta murata in casa. Ossequi signora Ministra e le consiglio di non intimidirmi più con le sue attività di intelligence sulla mia vita. Ps, mi saluti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte”- scrive De Luca.

Pesce d’aprile

Qualche minuto dopo il sindaco ammette che si è trattato di un pesce d’aprile:

“Scusatemi… a voi oggi lo hanno fatto il pesce di aprile? A me si! Hanno fatto apparire un commentino della ministra Luciana Lamorgese al post video No al babbiu di Stato ed io ho subito replicato al commento facendo credere agli autori che ci ero cascato. Nel giro di pochi minuti hanno fatto circolare su una serie di profili falsi poi rilanciato da qualche personaggio in cerca di autore questa vicenda. Dopo che abbiamo verificato che tutto si era compiuto abbiamo cancellato questi commenti dal mio post. Ora li troverete su dei profili dei soliti sciacalli di professione che non temono neanche il coronavirus. Ci attendiamo anche qualche ulteriore scoop giornalistico. Comunque buon pesce d’aprile“.

