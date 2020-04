Coronavirus, la diretta di De Luca: riaprono ferramenta, ottiche e librerie. Maxi controlli a Pasqua e Pasquetta. Stop alle domande per la Messina Family Card

11 Aprile 2020 20:19

La diretta Facebook del sindaco di Messina: a Pasqua e Pasquetta maxi controlli del territorio

“A Messina a Pasqua ci sarà un’attività di controllo capillare”– lo ha detto stasera il sindaco De Luca ribadendo che che sono vietati assembramenti e uscite di case immotivate, specialmente in occasione delle festività pasquali. Stasera il sindaco ha fatto un approfondimento sulle nuove disposizioni regionali e nazionali: ecco tutte le novità che riguardano la città di Messina.

A spasso a bordo dei bus Atm

Il sindaco ha chiesto ad Atm di sospendere parte del servizio nelle giornate di Pasqua e Pasqua: il 12 e 13 aprile stop a bus e tram, sarà attiva solo la linea Shuttle.

De Luca inoltre ha raccontato di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito a cittadini che trascorrerebbero gran parte delle loro giornate a bordo dei bus Atm, da un capolinea all’altro e sfuggendo ai controlli.

Ok alle consegne a domicilio a Pasqua e Pasquetta

Sempre per le giornate di Pasqua e Pasquetta De Luca ha autorizzato le attività commerciali come pasticcerie e panifici ad effettuare solo la consegna a domicilio dalle 9 alle 12.

Nuova ordinanza del sindaco: riaprono solo ottiche, ferramenta e librerie

“Non c’è un elemento positivo che ci spinga a tornare a riaprire i negozi. Io non sono disponibile a bruciare i sacrifici che abbiamo fatto in questo mese“. Lo ha detto sindaco De Luca annunciando che è in preparazione una nuova ordinanza che disciplina la riapertura dei negozi. “Non dobbiamo alimentare che la percezione del rischio possa essere diminuita e chi si possa andare a fare passeggiate per comprare generi che non rientrano nella stretta necessità“- ha detto l’assessore Musolino- “Dobbiamo tenere duro”.

Per questo la nuova ordinanza stabilisce che dal 14 aprile potranno riaprire solo, dalle 8 alle 14, ottiche, ferramenta e librerie. Tutte le altre attività produttive contemplate dal dpcm non sono annoverate nell’ordinanza del sindaco.

Messina Family Card: piattaforma sospesa fino al 14 aprile

La piattaforma online per presentare le domande per la Messina Family Card, da oggi alle 18 e fino alle 8:30 di martedì 14 aprile, resterà sospesa. Finora sono state presentate 6046 domande, che corrispondono allo 6.08% del totale delle famiglie messinesi. Accedendo alla piattaforma sarà possibile annullare la presentazione delle domande errate. Da martedì si intensificheranno i controlli incrociati con l’Inps e chi è in attesa di sussidi, come Naspi, Rei, Cig, può chiedere la Messina Family Card a condizione che, una volta ricevuto il sussidio, rinunci al sussidio erogato dal Comune. Oggi sono state sospese trecentoquaranta pratiche per dichiarazioni non in regola. Finora gli esercizi commerciali convenzionati sono 52.

Il sindaco di Messina riprenderà le dirette facebook martedì pomeriggio.