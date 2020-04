16 Aprile 2020 11:58

Daily Jackpot, la Calabria realizza un settebello da 62 mila euro: Crotone protagonista

Il Daily Jackpot di 888casino bacia la Calabria nel mese di marzo. Le sette vincite centrate in regione hanno prodotto una vincita complessiva di 62.290 euro. Crotone, con tre Daily Jackpot, è stata protagonista indiscussa: premi per oltre 26 mila euro totali. Tra le città fortunate vanno annoverate anche Catanzaro, Palermiti, Settingiano e Marano Principato. Lo scorso mese sono stati centrati in totale 62 Jackpot e le vincite hanno superato i 531 mila euro complessivi con una media giornaliera di oltre 17 mila euro per chi ha centrato i Daily Jackpot.