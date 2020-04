Da oggi “Le Ricette di StrettoWeb”, uno svago prelibato e di cultura per la quarantena da Coronavirus

3 Aprile 2020 17:16

Da oggi online su StrettoWeb una serie di ricette gustose che richiamano alla tradizione culturale e gastronomica calabrese

In questo periodo di quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica che possa accompagnare i lettori di StrettoWeb nelle lunghe giornate casalinghe: con le “Ricette di StrettoWeb” andremo a presentare la cucina di tutti i giorni, per avvicinare tutti – anche i meno propensi – all’arte dei fornelli. Non saranno semplici ricette, ma un vero e proprio viaggio che ci porta indietro nel tempo dei ricordi dei nonni, della famiglia e delle tradizioni che rappresentano un punto di riferimento per il background di ogni essere umano. Tramite le ricette e la cucina, infatti, possiamo conoscere l’origine e la storia della cultura calabrese, con un viaggio virtuale attraverso gli antichi borghi di una terra meravigliosa in cui i sapori della cucina arrivano direttamente dalla natura con cui i calabresi hanno sempre avuto un rapporto diretto e viscerale.

Buona lettura e, magari, buona cucina!

